#
>
В продаже найден редчайший советский микроавтобус: цена удивит

ГАЗ-21 «Старт» 1968 года в идеальном состоянии продают в РФ за 29,5 млн рублей

Советский микроавтобус «Старт», который можно было увидеть в знаменитой комедии «Кавказская пленница», теперь можно купить. Раритетный автомобиль 1968 года выпуска выставлен на продажу в Москве, и за него просят 29,5 миллиона рублей.

ГАЗ-21 «Старт»
ГАЗ-21 «Старт»

Машина была создана на агрегатах от ГАЗ-21 Волга усилиями двух предприятий из Северодонецка – авторемонтной базы и объединения «Стеклопластик». Именно там и придумали сделать кузов не из металла, а из стеклопластика. Под капотом у этого микроавтобуса стоит знакомый по Волге бензиновый двигатель ЗМЗ-21 на 2,5 литра, который выдаёт 75 лошадиных сил.

ГАЗ-21 «Старт»
ГАЗ-21 «Старт»

Практически вся начинка «Старта» – это детали от серийной Волги. Сюда входят трёхступенчатая коробка передач, подвеска и множество других узлов. Такой подход упрощал производство и ремонт, но массовым автомобиль всё равно не стал – всего за всё время собрали около 150 экземпляров.

Выставленный на продажу микроавтобус сошёл с конвейера в 1968 году, всего за пару лет до того, как проект окончательно закрыли. По словам продавца, состояние у машины идеальное, и за всю её историю сменился всего один владелец. К раритету прилагается полный комплект документов, включая действующую диагностическую карту.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Royal Motors
20.04.2026 
Фото:Royal Motors
