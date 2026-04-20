Стало известно, что Skoda из Китая сильно отличаются при ремонте от европейских

Китайский Skoda Kamiq GT имеет отличия в разболтовке дисков, тормозах и свечах

Китайская версия кроссовера Skoda Kamiq GT, которая теперь появляется в России, может преподнести владельцам неприятные сюрпризы при обслуживании. Оказалось, что у этой модели целый ряд деталей не совпадает с европейскими аналогами, и подобрать их – та ещё задача.

Начать можно даже с колёсных дисков: разболтовка у них совершенно другая, нежели у «европейца». А передние тормозные колодки и вовсе приходится подбирать методом проб и ошибок, потому что геометрия суппортов изменена. Получается, стандартные запчасти от привычного Kamiq просто не подходят.

Отдельная история – свечи зажигания. У них нестандартная удлинённая резьба, и в официальных каталогах Skoda найти эти свечи, не имея на руках образца, практически нереально. Судя по их специфическим размерам, инженеры, видимо, разрабатывали для китайского рынка собственную головку блока цилиндров двигателя. В общем-то, это наводит на мысль, что под капотом скрывается далеко не полный аналог знакомого мотора.

Скорее всего, и другие узлы этого кроссовера имеют свои уникальные особенности, что в будущем может серьёзно осложнить как ремонт, так и повседневную эксплуатацию. Причём рост популярности таких машин уже налицо: по данным за первый квартал 2026 года, в России было зарегистрировано 2360 автомобилей Skoda, хотя марка официально ушла с рынка ещё в 2022-м. Для сравнения, за тот же период 2025 года новых владельцев стало всего 602 – то есть продажи выросли почти в три раза.