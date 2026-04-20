Фура «собрала» четыре машины под Петербургом

МВД: 13 человек пострадали в массовом ДТП c фурами под Петербургом

МВД по Петербургу и Ленобласти сообщило о росте числа жертв в серьёзной аварии на трассе. По последним данным, травмы получили уже тринадцать человек, причём состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое.

По информации ведомства, инцидент произошёл на участке дороги от Отрадного в сторону Гатчины. Грузовик Шакман, по сути, стал причиной цепного столкновения, в которое попали ещё четыре транспортных средства. В этой массовой аварии участвовали микроавтобус Мерседес Спринтер, используемый для развозок, кроссовер Чери Тиго, другой грузовик – ДАФ с прицепом – и легковая машина Рено Логан.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Полиция уточняет все обстоятельства произошедшего и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.