Искре уже год: как создавалась новая модель
Продажи Lada Iskra в России превысили 12 тысяч...
Опубликована статистика автокредитования в России с начала года: данные удивят
В марте россияне оформили 86,9 тыс....
Минтранс оценил идею строительства платных дорог без бесплатных дублеров
Минтранс: строительство платных дорог без...

Фура «собрала» четыре машины под Петербургом

МВД: 13 человек пострадали в массовом ДТП c фурами под Петербургом

МВД по Петербургу и Ленобласти сообщило о росте числа жертв в серьёзной аварии на трассе. По последним данным, травмы получили уже тринадцать человек, причём состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое.

Рекомендуем
Старение автопарка ведет к росту «серой» зоны

По информации ведомства, инцидент произошёл на участке дороги от Отрадного в сторону Гатчины. Грузовик Шакман, по сути, стал причиной цепного столкновения, в которое попали ещё четыре транспортных средства. В этой массовой аварии участвовали микроавтобус Мерседес Спринтер, используемый для развозок, кроссовер Чери Тиго, другой грузовик – ДАФ с прицепом – и легковая машина Рено Логан.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Полиция уточняет все обстоятельства произошедшего и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник:  телеграм-канал ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
20.04.2026 
