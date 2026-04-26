Рыбак «выловил» пикап, угнанный 44 года назад

Американец поднял со дна пруда угнанный 44 года назад Volkswagen

Пруд Рочдейл-Понд в американском городке Лестер (Массачусетс) оказался местом довольно неожиданной находки.

Местный рыбак на лодке, как обычно, сканировал дно эхолотом в поисках рыбы, но нашел кое-что поинтереснее. Крупный объект на глубине около 4 метров с ходу идентифицировать не получилось, но когда его решено было поднять, выяснилось, что это пикап Volkswagen Rabbit – под этим именем в Штатах продавали VW Golf I поколения и его грузовую версию, у нас и в Европе известную как Caddy.

Облегчим вам подсчеты: да, дело было в начале 1980-х, и ровно с тех самых пор машина лежала на дне Рочдейл-Понд. Если быть более точным, она провела под водой 44 года. К делу привлекли полицию, дорожные службы, пожарных и водолазов.

В салоне ничего интересного не обнаружилось, но любопытным было другое – состояние автомобиля. Ил, тина и водоросли настолько замедлили коррозию, что автомобиль (по крайней мере – металл кузова) пострадал минимально. Полицейские подняли архивы, и выяснилось, что машину угнали в 1982 году, когда она была практически новой. По всей вероятности, угонщики уходили от патруля, в результате чего Rabbit и угодил в пруд...