Новый семейный кроссовер с ценой от ₽2,87 млн: в чем секрет его успеха

Эксперт Шапринский рассказал о перспективах кроссовера Changan CS75 Pro

Новый кроссовер Changan CS75 Pro на российском рынке будет конкурировать с такими моделями, как Haval F7, Tenet T8 и Geely Monjaro, сообщил коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский.

По его мнению, переднеприводные версии новинки дают ей серьёзное преимущество – они обещают быть дешевле в покупке, обслуживании и эксплуатации за счёт меньшего расхода топлива.

Эксперт уточняет, что CS75 Pro и нынешний CS75 Plus относятся к одному классу. Причём будущая доля новинки на рынке напрямую зависит от того, сколько автомобилей старшей модели продолжат поставлять. Сейчас Plus доступен в версиях третьего и четвёртого поколений.

Что может обеспечить успех модели

Шапринский выделяет несколько факторов, способных повлиять на популярность CS75 Pro. Во-первых, это правильное позиционирование. Если автомобиль представят как семейный кроссовер с просторным салоном и багажником, он привлечёт покупателей, для которых вместимость в приоритете. Во-вторых, ключевую роль сыграет цена. Модель станет заметно интереснее, если окажется дешевле CS75 Plus, переманив тем самым аудиторию, ищущую более доступный вариант.

Ну и конечно, на доверие клиентов повлияет общая репутация бренда Changan и качество сборки конкретной модели. Не стоит сбрасывать со счетов и маркетинг – активная реклама и выгодные программы кредитования всегда здорово подстёгивают спрос.

Судьба текущей модели CS75 Plus пока неясна. По словам Александра Шапринского, возможны два сценария. Если производитель решит оставить в линейке обе модели, то CS75 Plus может остаться в роли исключительно пятиместного кроссовера для тех, кому не нужна семиместная компоновка новой Pro. Второй вариант – компания сконцентрируется на продвижении CS75 Pro, и тогда Plus будет постепенно выведен с рынка. Напомним, новинка будет предлагаться как с пяти-, так и с семиместным салоном.

На старте продаж Changan CS75 Pro оценили следующим образом: пятиместный «Комфорт» стоит 2 865 000 рублей, его семиместный вариант – 2 955 000 рублей, а топовая «Техно» обойдётся в 3 055 000 рублей.