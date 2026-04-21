Уплату утильсбора теперь можно проверить в один клик!

ФТС запустила сервис проверки уплаты утильсбора для ввезённых с 2022 года машин

Федеральная таможенная служба запустила на своём сайте новый инструмент, который позволяет проверить, перечислен ли утилизационный сбор за конкретное транспортное средство. По сути, это способ обезопасить себя при покупке машины, особенно если она была ввезена в страну неофициально. Теперь любой может заранее выяснить, нет ли за автомобилем скрытых долгов, которые потом могут перейти к новому владельцу.

Сервис работает с данными по машинам, которые пересекли границу России начиная с 1 апреля 2022 года. Информация актуальна для всех колёсных транспортных средств, ввозимых на территорию страны. Если же в системе по вашему запросу ничего не найдётся, ФТС советует напрямую обратиться в таможенный орган за разъяснениями.

В реальности эта опция особенно важна для покупателей подержанных автомобилей, ввезённых так называемыми «серыми» дилерами.