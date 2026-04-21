#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему камера может оштрафовать даже добросовестного водителя

Пешеходный переход: когда на самом деле нужно нажимать на тормоз, а когда – ехать

Водителям напомнили о коварной ловушке на пешеходных переходах. Ошибка здесь стоит от полутора до двух с половиной тысяч рублей штрафа.

Рекомендуем
Системы помощи водителю не работают? Что показал реальный тест

Как объясняют эксперты издания Pravda.Ru, получить «письмо счастья» от камеры можно даже при отсутствии аварии. Главный критерий нарушения – вынужденное изменение скорости пешеходом.

«Если проекция машины пересекла путь человека, заставив его замедлиться или отклониться хотя бы на сантиметр, система автоматически зафиксирует нарушение», – предупреждает эксперт Андрей Киселев.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
При этом двигаться разрешено, как только траектории перестали пересекаться, а пешеход не меняет темп. Но стоит пешеходу ступить на «зебру» – приоритет мгновенно переходит к нему. Даже если человек просто стоит у края тротуара, лучше заранее сбросить скорость.

Суды почти всегда встают на сторону пешехода как более уязвимого участника. А технические неисправности авто (например, изношенные колодки) считаются исключительно виной владельца. Единственное спасение в спорной ситуации – видеорегистратор, особенно если пешеход намеренно бросается под колеса.

Когда пешеход застыл на переходе и не двигается, сначала убедитесь, что он смотрит в вашу сторону. Если он явно не собирается идти (болтает по телефону), осторожно проезжайте, предварительно включив видеорегистратор – это единственный способ доказать, что вы не создавали помех.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Данил Бирюков/ТАСС
21.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0