На рынок вышел новый рамный пикап по цене от 1,6 млн рублей: подробности

Компания Chery открыла продажи рамного пикапа Rely R08 Pro

Китайский автоконцерн Chery представил на рынке новую версию своего рамного пикапа – Rely R08 Pro.

Модель, ориентированную как на внутренних покупателей, так и на экспорт, уже можно купить в Китае. Цены стартуют с 144 800 юаней, что примерно равно 1,6 миллиона рублей, а за топовую комплектацию просят 169 800 юаней (около 1,87 млн рублей).

По сути, перед нами не просто обновление, а переименованный концепт Jetour Reaolo, который показывали ещё весной 2025 года. Внешность у машины теперь совсем другая – дизайнеры вдохновлялись образами классических американских пикапов. Плюс ко всему, для бездорожья добавили экспедиционный багажник на крыше, шноркель, лебёдку и усиленные бамперы.

Техническая база и оснащение R08 Pro

Рекомендуем Как сделать свой автомобиль удобнее с помощью деталей от него же

Внутри салон тоже изменился кардинально. Хотя мультируль и большой медиаэкран остались от базовой версии R08, всё остальное – новое. Производитель переделал переднюю панель, увеличил количество центральных воздуховодов, установил другой центральный тоннель и селектор режимов движения. Даже подстаканники переместили, а сиденья и дверные карты получили уникальную отделку.

Список оборудования впечатляет: голосовое управление, шесть подушек безопасности, камера кругового обзора, электронный контроль устойчивости, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз. Главной же технической особенностью стала система постоянного полного привода от американской компании BorgWarner. Она позволяет задействовать понижающую передачу и даёт возможность заблокировать межколёсные дифференциалы как спереди, так и сзади.

Наследство платформы и силовая установка

Конструктивной основой для Pro-версии, как и для обычного R08, послужил пикап ZX Weishi 1986 образца 2016 года. Chery, у которого не было собственных разработок в этом сегменте, начал сотрудничество с ZX Auto ещё в 2022 году. Кстати, эта платформа известна и под другими именами – например, BAIC Beijing Terralord или GAC Smilodon.

Ходовая часть унаследована без изменений: спереди установлена независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади – неразрезной мост на рессорах. Такой выбор обеспечивает неплохой компромисс между проходимостью и способностью перевозить грузы. Под капотом работает единственный двигатель – 2,3-литровый турбодизель Dongfeng мощностью 160 лошадиных сил с крутящим моментом 420 Нм. С ним агрегатируется 8-ступенчатый автомат производства немецкой компании ZF.