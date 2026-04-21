Эксперты расскажут о важных моментах в послепродажном обслуживании авто

На форуме «ФинАвто – 2026» обсудят качественный автосервис и его роль в бизнесе

Сервисное обслуживание – один из ключевых элементов автомобильной индустрии.

Вопросы послепродажного сервиса станут одной из важных тем на форуме «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», который организует агентство «Автостат» 22 апреля в Москве. Мероприятие пройдет при стратегической информационной поддержке «За рулем».

Отдельный блок программы посвятят информационным технологиям в автосервисе. Спикеры рассмотрят актуальные ИТ-решения, применяемые сотрудниками сервисных центров, поговорят о векторах развития этих технологий и существующих отраслевых проблемах.

Кроме того, участники форума затронут тему применения ИТ в урегулировании убытков и сервисных процессах. Речь пойдет о цифровой стандартизации ремонта – в частности, о том, как нормативы автопроизводителей влияют на страховое урегулирование и качество послепродажного обслуживания.

Также в программе – обсуждение кэптивных страховых программ: их влияния на уровень клиентского сервиса и дополнительные возможности для бизнеса.

