Рама, полный привод, блокировки — добротный внедорожник уже на российском рынке

На российский рынок официально выходит BAW 212 T01 с ценой от 4,4 млн рублей

На российский рынок официально выходит рамный внедорожник BAW 212 T01. Первой доступной версией станет Adventurer RUS с бензиновым двигателем, а её начальная цена установлена на отметке 4,4 миллиона рублей. Позже в продаже появится и дизельный вариант, который, как ожидается, будет стоить дороже.

Конструкция автомобиля – классическая для настоящего бездорожья. Он построен на раме, использует два неразрезных моста и систему полного привода Part-Time. Под капотом бензиновой модификации – двухлитровый турбомотор мощностью 218 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

BAW 212 T01

При всей своей традиционной архитектуре, машина предлагает довольно современное оснащение. В салоне установлена мультимедийная система с двумя крупными экранами и полностью русифицированным интерфейсом. Для обзора вокруг автомобиля работает камера на 360 градусов, а водительское кресло, кстати, получило функцию массажа. Ключевая же особенность для поклонников офф-роуда – наличие принудительных блокировок межколёсных дифференциалов как на передней, так и на задней оси.

Для российских условий предусмотрен зимний пакет, включающий подогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал заднего вида и даже омывающих форсунок. Производитель даёт на новинку гарантию сроком на 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

Интерьер BAW 212 T01

По заявлениям представителей бренда, BAW 212 T01 создавался как конкурент таким признанным внедорожникам, как Toyota Land Cruiser и Jeep Wrangler. Насколько эти амбиции оправданы, покажет время и реакция покупателей, которые ищут в первую очередь проходимость и надёжность.