Мощный рывок «немцев»: названы лидеры среди премиальных автобрендов
Мощный рывок «немцев»: названы лидеры среди премиальных автобрендов
Это Т1 или Т2? Различать их стало еще проще

В Москве обновили электронные маршрутные указатели на трамвайных диаметрах

В Москве обновили все электронные маршрутные указатели на Московских трамвайных диаметрах. Номера маршрутов на всех трамваях теперь отображаются:

  • Т1 – зеленым цветом;
  • Т2 – красным цветом.

А также в самих трамваях сделали цветную подсветку под каждый маршрут:

  • На трамваях «Львенок-Москва» – снаружи и в салоне.
  • На модернизированных трехсекционных трамваях «Витязь-Москва» – в салоне.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«На Московских трамвайных диаметрах мы впервые в современной истории города внедрили цветное отображение номеров маршрутов: Т1 обозначили зеленым, Т2 – красным. Такие указатели получили 100 автономных трамваев. Ориентироваться пассажирам станет еще удобнее: нужный номер они будут видеть заранее. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, продолжаем улучшать трамвайную систему столицы».

Источник:  Дептранс
Фото:Дептранс
21.04.2026 
Фото: Дептранс
