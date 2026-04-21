Это Т1 или Т2? Различать их стало еще проще
В Москве обновили электронные маршрутные указатели на трамвайных диаметрах
В Москве обновили все электронные маршрутные указатели на Московских трамвайных диаметрах. Номера маршрутов на всех трамваях теперь отображаются:
- Т1 – зеленым цветом;
- Т2 – красным цветом.
А также в самих трамваях сделали цветную подсветку под каждый маршрут:
- На трамваях «Львенок-Москва» – снаружи и в салоне.
- На модернизированных трехсекционных трамваях «Витязь-Москва» – в салоне.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«На Московских трамвайных диаметрах мы впервые в современной истории города внедрили цветное отображение номеров маршрутов: Т1 обозначили зеленым, Т2 – красным. Такие указатели получили 100 автономных трамваев. Ориентироваться пассажирам станет еще удобнее: нужный номер они будут видеть заранее. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, продолжаем улучшать трамвайную систему столицы».
Источник: Дептранс
Фото:Дептранс
21.04.2026
