МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mercedes-Benz C-Class Electric
21 апреля
Mercedes-Benz представил самый мощный и быстрый C-Class в истории
Mercedes-Benz представил C-Class Electric с...
Почему российские перевозчики массово отказываются от новых тягачей
21 апреля
Почему российские перевозчики массово отказываются от новых тягачей
Аналитик Целиков: Продажи новых седельных...
Интерьер Geely Galaxy A7 EM 2026
21 апреля
На рынок выйдет феноменально экономичный недорогой седан размером с Camry
Geely показала фото гибридного седана Galaxy A7...

Каждый второй новый автомобиль в России теперь отечественный

Доля машин российского производства на рынке РФ в I квартале составила 59%

Рынок новых легковых автомобилей в России продолжает меняться, и по итогам первых трёх месяцев 2026 года на долю машин отечественного производства пришлось уже 59% всех продаж. Такую цифру озвучил заместитель начальника аналитического отдела агентства « Автостат» Дмитрий Ярыгин, выступая на пресс-конференции в ТАСС. Мероприятие было приурочено к международной выставке автокомпонентов MIMS Automobility, которая пройдёт в Санкт-Петербурге.

Рекомендуем
Очень простой (на самом деле нет) тест на знание ПДД

По словам эксперта, эта тенденция к росту сохранится. «Есть предпосылки, что мы эту цифру увидим даже в лучшей динамике», – отметил Ярыгин. Если посмотреть на мартовскую статистику отдельно, то картина получается довольно интересной. Доля Lada, хоть и остаётся абсолютным лидером, составила 24% против 32% годом ранее. Зато другие российские марки, не считая Лады, резко набрали вес – их совокупная доля выросла с 5% до 15%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Динамика рынка по странам происхождения

На этом фоне позиции китайских брендов, которые ещё недавно стремительно захватывали рынок, немного сдали. Их доля в марте 2026 года сократилась до 41% с 54% в марте прошлого года. При этом нельзя сказать, что китайские производители уходят – многие из них как раз активно локализуют производство в России.

Рекомендуем
Как сделать свой автомобиль удобнее с помощью деталей от него же

Параллельно вернулись на рынок, хоть и с небольшими долями, корейские и японские марки (8% против 3% год назад), а также европейские (7% против 3%).

Локализация китайских брендов в России

Интересно, что падение доли «чистого» китайского импорта во многом компенсируется ростом производства этих марок уже на нашей территории. Согласно исследованию «Газпромбанк Автолизинг», безусловным лидером по глубине локализации среди китайских компаний остаётся Haval, чей завод работает в Тульской области.

Кроме него, сборку автомобилей в России наладили и другие бренды из КНР: Jaecoo, Jetour, Exeed, Voyah и Omoda. По сути, часть машин, которые статистика учитывает как «российские», – это как раз локализованные китайские модели, что и объясняет столь заметный рост доли «других российских марок» в данных «Автостата».

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 13
21.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0