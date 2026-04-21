Каждый второй новый автомобиль в России теперь отечественный

Доля машин российского производства на рынке РФ в I квартале составила 59%

Рынок новых легковых автомобилей в России продолжает меняться, и по итогам первых трёх месяцев 2026 года на долю машин отечественного производства пришлось уже 59% всех продаж. Такую цифру озвучил заместитель начальника аналитического отдела агентства « Автостат» Дмитрий Ярыгин, выступая на пресс-конференции в ТАСС. Мероприятие было приурочено к международной выставке автокомпонентов MIMS Automobility, которая пройдёт в Санкт-Петербурге.

По словам эксперта, эта тенденция к росту сохранится. «Есть предпосылки, что мы эту цифру увидим даже в лучшей динамике», – отметил Ярыгин. Если посмотреть на мартовскую статистику отдельно, то картина получается довольно интересной. Доля Lada, хоть и остаётся абсолютным лидером, составила 24% против 32% годом ранее. Зато другие российские марки, не считая Лады, резко набрали вес – их совокупная доля выросла с 5% до 15%.

Динамика рынка по странам происхождения

На этом фоне позиции китайских брендов, которые ещё недавно стремительно захватывали рынок, немного сдали. Их доля в марте 2026 года сократилась до 41% с 54% в марте прошлого года. При этом нельзя сказать, что китайские производители уходят – многие из них как раз активно локализуют производство в России.

Параллельно вернулись на рынок, хоть и с небольшими долями, корейские и японские марки (8% против 3% год назад), а также европейские (7% против 3%).

Локализация китайских брендов в России

Интересно, что падение доли «чистого» китайского импорта во многом компенсируется ростом производства этих марок уже на нашей территории. Согласно исследованию «Газпромбанк Автолизинг», безусловным лидером по глубине локализации среди китайских компаний остаётся Haval, чей завод работает в Тульской области.

Кроме него, сборку автомобилей в России наладили и другие бренды из КНР: Jaecoo, Jetour, Exeed, Voyah и Omoda. По сути, часть машин, которые статистика учитывает как «российские», – это как раз локализованные китайские модели, что и объясняет столь заметный рост доли «других российских марок» в данных «Автостата».