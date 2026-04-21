Peugeot-Citroen покажут в Пекине четыре интересные новинки

Peugeot и Citroen представят четыре концепта на Пекинском автосалоне

На предстоящем Пекинском автосалоне французский концерн Stellantis, которому принадлежат марки Peugeot и Citroen, готовит сюрприз – сразу четыре новых концепт-кара. Правда, два из них, Peugeot Polygon и Citroen ELO, публика уже видела в прошлом году, а вот ещё две новинки пока держат в секрете.

Концепт Peugeot Polygon сразу бросается в глаза футуристическим обликом. У него огромное лобовое стекло, сильно вытянутый нос и, наоборот, очень короткая задняя часть. По сути, эта машина – наглядный манифест, показывающий, в каком направлении бренд будет двигаться в дизайне салонов своих будущих серийных моделей. Некоторые решения из Polygon точно перекочуют в автомобили, которые появятся в продаже.

Peugeot Polygon

А вот Citroen ELO удивляет не только внешностью, но и внутренней компоновкой. Самое необычное – водительское кресло, которое расположено строго по центру, как в гоночном болиде. Плюс к этому, инженеры применили здесь систему рулевого управления по проводам, без прямой механической связи. Вообще, салон этого концепта задуман как трансформер: его можно настроить под разные нужды, разместив либо четыре, либо целых шесть пассажирских мест.

Citroen ELO

О двух других концептах, которые также дебютируют в Пекине, информации пока минимум. Известно лишь, что оба автомобиля получат электрифицированные силовые установки. Есть предположение, что эти модели разрабатывались в первую очередь для китайского рынка, где спрос на «зелёные» технологии особенно высок. Подробности, скорее всего, раскроют прямо на стенде.