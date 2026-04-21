#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Peugeot-Citroen покажут в Пекине четыре интересные новинки

Peugeot и Citroen представят четыре концепта на Пекинском автосалоне

На предстоящем Пекинском автосалоне французский концерн Stellantis, которому принадлежат марки Peugeot и Citroen, готовит сюрприз – сразу четыре новых концепт-кара. Правда, два из них, Peugeot Polygon и Citroen ELO, публика уже видела в прошлом году, а вот ещё две новинки пока держат в секрете.

Концепт Peugeot Polygon сразу бросается в глаза футуристическим обликом. У него огромное лобовое стекло, сильно вытянутый нос и, наоборот, очень короткая задняя часть. По сути, эта машина – наглядный манифест, показывающий, в каком направлении бренд будет двигаться в дизайне салонов своих будущих серийных моделей. Некоторые решения из Polygon точно перекочуют в автомобили, которые появятся в продаже.

Peugeot Polygon
Peugeot Polygon

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Очень простой (на самом деле нет) тест на знание ПДД

А вот Citroen ELO удивляет не только внешностью, но и внутренней компоновкой. Самое необычное – водительское кресло, которое расположено строго по центру, как в гоночном болиде. Плюс к этому, инженеры применили здесь систему рулевого управления по проводам, без прямой механической связи. Вообще, салон этого концепта задуман как трансформер: его можно настроить под разные нужды, разместив либо четыре, либо целых шесть пассажирских мест.

Citroen ELO
Citroen ELO

О двух других концептах, которые также дебютируют в Пекине, информации пока минимум. Известно лишь, что оба автомобиля получат электрифицированные силовые установки. Есть предположение, что эти модели разрабатывались в первую очередь для китайского рынка, где спрос на «зелёные» технологии особенно высок. Подробности, скорее всего, раскроют прямо на стенде.

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Citroen | Peugeot
Количество просмотров 11
21.04.2026 
Фото:Citroen | Peugeot
Поделиться:
Оцените материал:
0