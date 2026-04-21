Названы самые популярные автомобили в Подмосковье

«Авито Авто»: спрос на новые авто в Подмосковье вырос на 16%

Рынок новых автомобилей в Московской области за первые три месяца 2026 года показал любопытную динамику. По данным аналитиков «Авито Авто», интерес к покупке машин прямо с конвейера подскочил на 16%, если сравнивать с тем же периодом годом ранее. При этом средний чек за новую машину в регионе остановился на отметке в 5,42 млн рублей.

Любопытно, что больше всего внимания – почти 28% – привлекли самые дорогие предложения – ценой от 8 млн рублей. На втором месте, с 26,3%, оказался более массовый сегмент – от 3 до 5 миллионов. Вообще, аналитики фиксируют общий рост интереса к премиальным моделям и машинам в ценовом коридоре 5-8 млн рублей.

Структура брендов на рынке заметно перетряхнулась. Доля новых автомобилей китайского производства, которая в начале года составляла 67,5%, к концу квартала сократилась до 58,7%. Освободившееся пространство заняли другие игроки: доля машин российских марок выросла с 13,5% до 17,2%, а немецких – с 7,4% до внушительных 12,8%.

Специалисты связывают этот сдвиг с активным выходом на рынок так называемых условно российских брендов. Например, кроссоверы Tenet T4 и T7 моментально стали хитами в категории 2-3 млн рублей. Впрочем, абсолютным лидером по доле на рынке остаётся Lada, которая удерживает 56% всего сегмента новых российских авто.

Если же смотреть на конкретные модели, то в фаворитах у подмосковных покупателей оказались Hava Jolion, а также свежие модели SWM G05 Pro и SWM G01F. В пятёрку самых популярных также вошли Haval M6 и Geely Monjaro. Хороший спрос, по данным исследования, сохраняется на Toyota Highlander, Solaris HC, Lynk & Co 900 и Belgee X70.