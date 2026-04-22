#
>
Новый крупный кроссовер известной марки рассекретили раньше премьеры

Появились первые живые фото BYD Sealion 08 2026 перед автосалоном в Пекине

За три дня до старта Пекинского автосалона в интернете появились первые неофициальные снимки нового кроссовера BYD Sealion 08. Компания уже показывала публике несколько обработанных кадров, но эти фотографии дают куда более реалистичное представление о внешности машины, правда, салон на них по-прежнему не виден.

Дизайн у этой модели получился куда смелее, чем у многих других в линейке BYD. В глаза сразу бросаются узкие фары, которые соединяет тонкая светодиодная полоса через всю ширину кузова. Передний бампер сделан довольно сдержанно, его центральным элементом стал трапециевидный воздухозаборник, а по краям заметны заглушки – скорее всего, там будут стоять дополнительные фары. Боковины у кроссовера гладкие, почти без рельефа, а задняя часть кажется почти вертикальной, с массивным световой полосой во всю ширину.

Судя по габаритам на фото, длина автомобиля явно переваливает за пять метров. Это наводит на мысль, что внутри нас ждёт трёхрядная компоновка салона.

На крыше заметен характерный выступ – это лидар, который говорит о продвинутых системах помощи водителю, вплоть до полуавтономного управления.

Ходят слухи, что для улучшения манёвренности такой крупной машины инженеры могут внедрить функцию подруливания задними колёсами.

Что скрывается под капотом, пока остаётся загадкой. Впрочем, осведомлённые источники утверждают, что Sealion 08 предложат и с гибридной установкой, и в чисто электрической версии. Последняя, если верить инсайдерам, может получить два мотора суммарной мощностью 653 лошадиные силы и совершенно новую батарею. Запас хода на одной зарядке при этом обещает быть впечатляющим – около 1000 километров.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Соцсети
22.04.2026 
