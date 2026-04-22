Председатель GWM призвал конкурентов брать пример с его компании

Глава GWM назвал модульную архитектуру GWM One ключом к успеху

Председатель Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь во время старта предзаказов на флагманский кроссовер Wey V9 заявил, что другим китайским автопроизводителям пора брать с его компании пример.

По его мнению, без этого они рискуют просто не выжить в глобальной конкуренции. Учиться, по сути, предлагается двум вещам: уникальной модульной платформе и принципам международной экспансии.

Ключом к успеху Вэй Цзяньцзюнь назвал модульную архитектуру GWM One. Её главная фишка – невероятная гибкость: на одной и той же базе можно собирать автомобили с пятью разными типами силовых установок. Речь о чистом бензиновом двигателе, полноценном электрокаре, обычном и подключаемом гибридах, и даже о водородной версии.

Переход с одного типа привода на другой не требует глобальной переделки всей конструкции. Это, во-первых, сильно удешевляет и ускоряет вывод новых моделей с разными «начинками» на рынок. Во-вторых, такая гибкость – идеальный инструмент для зарубежных рынков, где спрос может кардинально различаться: где-то в ходу гибриды, а где-то пока доверяют только классике с ДВС.

Пример гибкости GWM One

Тот самый Wey V9X – наглядная иллюстрация этого подхода. Сейчас в Китае для него доступен только параллельный гибрид, но в планах компании – выпуск полностью электрической модификации и варианта с обычным гибридом. На этой же платформе построен и внедорожник Haval H10. Именно отказ от ставки на одну лишь электрификацию и умение работать со всем спектром технологий, по мнению главы GWM, и должны перенять конкуренты. Ранее эту же мысль озвучивал операционный директор GWM Australia Джон Кетт, отмечая, что сила компании – в использовании всех типов топлива.

Впрочем, уникальность решений GWM – вопрос спорный. Другие китайские гиганты тоже не сидят сложа руки. Например, совместное предприятие Geely и Renault недавно представило привод X-Range C15 – универсальный блок, который можно ставить на заднюю ось и на его основе создавать последовательные, параллельные и традиционные гибриды.

И здесь возникает закономерный вопрос уже к самой GWM. Гендиректор компании Му Фэн как-то заявил, что Great Wall Motor «лучше умрёт, чем будет делать последовательные гибриды», назвав их на 13% менее эффективными. Получается, что и у GWM выбор силовых установок не такой уж полный, ведь последовательные гибриды, где ДВС работает лишь как генератор, очень востребованы, например, в России из-за местных законодательных особенностей.