Лидерство США было недолгим: назван мировой лидер по продажам автомобилей

В марте Китай вернул себе звание мирового лидера по продажам машин

В марте нынешнего года глобальный рынок легковых и легких коммерческих машин показал спад – всего реализовано 8 206 073 единицы. Это на 3,5% уступает показателям марта 2025-го. Такие цифры приводит консалтинговая компания GlobalData.

Интересная перестановка произошла в верхней части рейтинга. Китай, который в феврале уступил первенство Штатам, снова вернул себе корону мирового авторынка №1. Аналитик Дмитрий Ярыгин из «Автостата» поясняет: в марте в КНР продали 1 981 748 автомобилей. Правда, по сравнению с мартом 2025-го это падение на 16,1%. США же остановились на отметке 1 402 040 машин – минус 13,2% к прошлому году.

В Западной Европе динамика оказалась позитивной. За март там суммарно купили 1 609 723 автомобиля, что на 10,1% превышает прошлогодний результат. Восточная Европа прибавила 3,8% – до 385 120 единиц.

Южная Америка показала взрывной рост. За март местные дилеры реализовали 304 295 машин, прибавив сразу 32,5% к тому же месяцу 2025 года. Из других заметных рынков – Япония (484 280 шт., минус 2%), Канада (167 695 шт., минус 8,1%) и Южная Корея (161 135 шт., плюс 9,5%).