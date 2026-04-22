#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы цены на первый кроссовер российской марки Jeland

Кроссовер Jeland J6 будет стоить в России от 2,3 млн рублей

На официальном сайте нового российского бренда Jeland появились цены на кроссовер J6.

Также открылся прием заказов на модель. Доступно будет три комплектации: «Актив» (2 290 000 рублей), «Комфорт» (2 499 000 рублей), «Престиж» (2 649 000 рублей). В основе новинки 1,5-литровый двигатель мощностью 147 лошадиных сил. В пару к нему поставят роботизированную коробку с шестью передачами. Привод, как уточняется, будет только передним.

Серийное производство по полному циклу стартует в промзоне Шушары. Это событие запланировано на второй квартал 2026 года. В тот же период, по планам, начнутся и розничные продажи.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее стало известно о развёртывании дилерской сети бренда. Марка готовится к выходу на российский рынок – география охватит свыше 175 точек продаж. Центры расположатся в 95 городах – от Калининграда вплоть до Владивостока.

Jeland J6
Источник: Jeland
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
22.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0