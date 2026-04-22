Эти машины «съедают» больше всего денег на сервисе

Эксперты Uremont назвали самые дорогие в обслуживании иномарки в России

В первом квартале дороже всего было обслуживать в РФ автомобили BMW, Audi и Mercedes-Benz (средняя сумма 48 тыс. рублей). Увеличение стоимости обслуживания объясняется сложностью конструкции данных автомобилей, дороговизной оригинальных комплектующих и особенностями их доставки, сообщили эксперты онлайн-сервиса Uremont.

На втором месте по расходам расположились машины из США, владельцы которых платят мастерам в диапазоне 30-40 тыс. рублей.

Замыкают тройку «лидеров» европейские бренды вроде Volvo, Skoda и Renault – тут средний чек держится около 25 тыс. рублей. Кстати, китайские марки в этом рейтинге вообще не фигурировали.

Для анализа использовали данные, которые обработала система на базе искусственного интеллекта. География охватила Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Краснодар – плюс ещё пять крупных городов. При подсчёте средней стоимости во внимание брали не только расценки на работу по стандартным тарифам, но и цены на расходники: моторное масло, масляные и салонные фильтры.