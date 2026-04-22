На Пекинском автосалоне представят четыре новых внедорожника: подробности

BAW анонсировал четыре новинки линейки 212 на Пекинском автосалоне

Компания BAW решила не мелочиться и привезёт на апрельский автосалон в Пекине сразу четыре автомобиля из культовой линейки 212. Две из них уже практически полностью рассекречены, пишут китайские СМИ. Все модели планируют запустить на домашнем рынке в течение 2026 года.

Первый – абсолютно новый внедорожник. BAW выложила тизер, где машина укрыта тканью, но сквозь неё легко угадываются характерные черты семейства: квадратный кузов с плоской кормой, огромные боковые зеркала, откидной капот и здоровенные колёсные арки. Инсайдеры утверждают, что новинка получит на борту много «умных» опций, хотя что конкретно за электроника – пока тайна.

Второй претендент – обновлённый BAW 212 T01. Судя по тому же тизеру, внешность внедорожник почти не поменял. Так что основные сюрпризы, видимо, прячутся под кузовом. А вместе с ним публике покажут версию Changfeng – она обещает богатый выбор аксессуаров для тюнинга, вот только сами аксессуары пока не раскрыли.

Особого внимания заслуживает пикап BAW 212 Explorer 01. Компания уже отправила заявку на регистрацию в китайский Минпром, так что характеристики модели уже известны – скоро их можно будет изучить в открытых источниках.