Эти автомобили чаще всего импортируют в Россию: модели и страны

Сергей Удалов: Импорт новых авто в РФ в I квартале 2026 года вырос на 8%

Импорт новых автомобилей в Россию по итогам первых трёх месяцев 2026 года достиг 78,1 тыс. единиц. Эти цифры озвучил на форуме «ФинАвто-2026» исполнительный директор агентства « Автостат» Сергей Удалов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 8%.

Безоговорочным лидером ввоза стала марка Geely, а самой популярной конкретной моделью – кроссовер Geely Monjaro. Причём, как отмечают аналитики, Monjaro поступает к нам и официально, и по так называемым серым схемам. Основным поставщиком новых машин, что неудивительно, остаётся Китай, на долю которого пришлось 67,5% всего импорта. На втором месте с заметным отрывом расположилась Киргизия (20,5%), а третью строчку занимает Белоруссия с 4%.

Параллельно растёт и поток подержанных иномарок. За первый квартал в страну ввезли 82,3 тыс. автомобилей с пробегом, что на 21% больше, чем годом ранее. Здесь главной маркой стала Toyota, однако среди отдельных моделей вперёд вырвался Honda Fit.

Япония сохраняет статус ключевого источника для б/у сегмента, отправив нам 57,7% всех подержанных иномарок. Китай здесь на втором месте (23,6%), а замыкает тройку Южная Корея (7,4%).