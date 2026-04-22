В марте новые машины в России подорожали на сотни тысяч

«Автостат»: средняя цена нового легкового автомобиля в РФ в марте выросла на 14%

Средневзвешенная цена нового легкового авто в РФ по итогам марта 2026 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 3,54 млн рублей, говорится в презентации исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, представленной на форуме «Финавто 2026».

При этом средняя цена легковушки с пробегом в марте составила 1,21 млн рублей, что на 7% выше показателя прошлого года и на 0,7% ниже, чем месяцем ранее.

«На средневзвешенные цены автомобилей с пробегом в большей степени влияет объем именно старых автомобилей, где цена очень медленно меняется», – заметил Удалов, комментируя ситуацию на вторичке.