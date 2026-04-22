Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
22 апреля
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово...

Брендов из Китая в России станет вдвое меньше: прогноз эксперта

Глава РОАД: Число китайских автобрендов в РФ сократится вдвое в 2026-2027 годах

Китайские автомобильные бренды в России ждёт серьёзное сокращение – их количество может уменьшиться в два раза уже в ближайшие год-два. Такое мнение на форуме «ФинАвто-2026» высказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, сейчас на рынке представлено больше 60 марок из Китая, но из-за процессов консолидации их число способно упасть до трёх десятков, причём реально активными останутся лишь около двадцати. «Это может произойти уже в 2026-2027 годах», – подчеркнул эксперт.

Импортные шины скоро подорожают — и вот почему

Статистика продаж уже фиксирует спад интереса к новым машинам из КНР. Согласно данным агентства « Автостат», в первом квартале 2026 года их доля в общем объёме продаж упала до 40%. Для сравнения, в 2024 году этот показатель достигал 58%, а в 2025-м – 52%. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов связывает это снижение с локализацией производства. Многие китайские модели теперь собирают на российских заводах и нередко продают уже под отечественными брендами.

Яркий пример – компания Chery, которая практически полностью прекратила прямые поставки в Россию. Её автомобили теперь выпускают на заводе в Калуге и реализуют под российской маркой Tenet.

Источник:  Autonews.ru
Ушакова Ирина
22.04.2026 
