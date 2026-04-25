Горит «Airbag»? Это не шутка — система может отказать в момент аварии
25 апреля
Счет идет на миллиарды: Hyundai оказался в центра крупного скандала

Hyundai Motor получил гигантский штраф за махинации с классификацией запчастей

Hyundai Motor India оказалась в центре крупного таможенного спора. 21 апреля компания получила официальное предписание от властей индийского порта Ченнаи, обвиняющих её в умышленном занижении таможенных пошлин.

Суть претензий в том, что автопроизводитель годами ввозил автомобильные воздушные фильтры по льготной ставке в 7,5%. Следователи же настаивают, что эти запчасти должны были облагаться по более высокой категории. По мнению индийских чиновников, такая схема привела к серьёзным потерям для государственного бюджета.

Суд согласился с доводами обвинения и вынес жёсткое решение. Компании предписано доплатить почти 73 млн рупий (примерно 87,5 млн рублей) в качестве недоплаченных сборов. К этой сумме добавляется штраф аналогичного размера.

Но и это ещё не всё. Отдельным пунктом идёт так называемый «выкуп» – дополнительная компенсация в 74,7 млн рупий (около 90 млн рублей). С учётом начисляемых процентов, точный размер которых ещё уточняется, общий финансовый удар по Hyundai превышает 220 млн рупий. В пересчёте на рубли это больше 1,6 миллиарда.

В Hyundai India на ситуацию отреагировали сдержанно. Официальные представители заявили, что внимательно изучают полученный документ и рассматривают вариант обжалования решения в суде высшей инстанции. При этом в компании поспешили заверить инвесторов и партнёров, что этот инцидент никак не скажется на текущей работе и финансовой устойчивости их бизнеса в Индии.

Источник:  IT Home
Ушакова Ирина
25.04.2026 
