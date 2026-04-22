МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
22 апреля
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово...
Россияне в автосалонах теперь смотрят не только на машину: что изменилось?
22 апреля
Россияне в автосалонах теперь смотрят не только на машину: что изменилось?
РОМИР: в первом квартале 2026 года продажи...

Хорошо известный в России минивэн начали продавать в Беларуси: цена удивит

JAC RF8 в Беларуси будет стоить 3,47 млн рублей против 4,875 млн в России

Китайский минивэн JAC RF8 теперь будут собирать и в Беларуси, причём местные покупатели получат его гораздо дешевле, чем в России. Официальный импортер уже анонсировал, что семиместная новинка появится у дилеров уже в мае.

Под капотом белорусской версии – знакомый 2-литровый турбомотор на 224 лошадиные силы и 400 Нм момента, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF. С таким набором минивэн разгоняется до сотни примерно за 9,8 секунды, а по паспорту тратит около 8,9 литра топлива на сто километров в смешанном цикле. Привод, разумеется, передний.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Импортные шины скоро подорожают — и вот почему

Габариты модели вполне соответствуют её предназначению: длина превышает 5,2 метра, а колесная база достигает 3,1 метра. Это обеспечивает и простор в салоне, и вместительный багажник, объём которого можно менять от 700 до 2500 литров. Покупателям предложат четыре цвета кузова и три варианта двухцветного интерьера на выбор.

Ключевой факт – цена. По данным портала ABW.BY, в Беларуси JAC RF8 обойдётся в 129 900 местных рублей, что эквивалентно примерно 3,47 миллионам российских. А у нас, для сравнения, модель 2025 года в стартовой комплектации «Флагшип» стоит от 4 875 000 рублей. Разница, таким образом, достигает тех самых 1,4 миллиона.

При этом для России уже объявлена цена на обновлённую версию 2026 модельного года – 4 999 000 рублей, хотя по оснащению она будет аналогична предыдущей. Ещё дороже сейчас стоит локализованный аналог – минивэн Sollers SP7, чья единственная комплектация оценивается в 5 075 000 рублей после недавнего подорожания на 85 тысяч.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:JAC
Количество просмотров 17
22.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
-2