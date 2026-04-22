Машина влетела в людей, уходя от погони ДПС

В Татарстане на видео попало, как машина на скорости влетела в пешеходов

В Татарстане произошло жёсткое ДТП, виновником которого стал водитель, пытавшийся скрыться от преследования.

По информации Telegram-канала Mash Iptash, машину на повороте вынесло прямо на тротуар, где в этот момент находились двое пешеходов.

Одному человеку, по счастливой случайности, удалось отпрыгнуть в сторону и избежать столкновения. Второго, к сожалению, настиг удар. Медикам пришлось срочно госпитализировать его, причём сразу в реанимационное отделение. Текущее состояние пострадавшего пока не уточняется.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали весь инцидент. На записи видно, как автомобиль на высокой скорости врезается в людей, после чего резко останавливается. Практически сразу на место аварии прибыли сотрудники полиции, которые теперь разбираются во всех обстоятельствах случившегося.