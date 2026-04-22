Автокомпоненты, рынок и новые сервисы: что обсуждали на пресс-конференции MIMS Automobility

21 апреля в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая 30-й международной выставке автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания MIMS Automobility Санкт-Петербург 2026. В мероприятии приняли участие экспоненты, партнёры и ведущие отраслевые издания.

Рынок: динамика и точки роста

Заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин отметил, что 2025 год для авторынка России оказался непростым — продажи показали отрицательную динамику. Однако начало 2026 года выглядит более позитивно, прежде всего в легковом сегменте. Среди ключевых тенденций — рост доли автомобилей российского производства и доминирование китайских брендов. Лидерство сохраняет LADA, за ней следует Haval. Заметную динамику демонстрирует Tenet. Прогноз на 2026 год по объёму продаж и среднему чеку — на уровне прошлого года.

Голос участников: MIMS Automobility как инструмент роста бизнеса

Сергей Крупнов, учредитель компании «Автостандарт» (более 20 лет на рынке автозапчастей), поделился опытом участия в выставке с 2016 года. По его словам, первые два года стали инвестицией в будущее, а на третий год произошёл прорыв по потоку клиентов. Участие в MIMS Automobility дало колоссальный прирост продаж. Компания не только занимается дистрибуцией, но и открыла собственное производство.

Отечественное производство: вызовы и возможности

Александр Алёшин, директор по продажам и маркетингу «Cordiant Свечи», рассказал о трансформации бренда. Завод выпускает свечи зажигания с 1960-х годов. После ухода Bosch с рынка в 2022 году производство работало под брендом Meteor, а затем перешло на Cordiant. Главная задача — донести до рынка, что качество продукции осталось прежним. MIMS Automobility, по словам Алёшина, стала неотъемлемой частью рынка автокомпонентов: «Лучшей площадки для диалога с рынком я не встречал».

КВЦ «Экспофорум»: площадка мирового уровня

Николай Козлов, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», подчеркнул, что Петербург — признанный промышленный центр с более чем 10 000 предприятий и 1,5 миллиона деловых туристов ежегодно. Город становится местом, где инновации встречаются с традициями. «Экспофорум» готов принять выставку на самом высоком уровне.

MIMS Automobility Санкт-Петербург: новости выставки

Оксана Аникеева представила MIMS Automobility 2026 как крупнейшую B2B-площадку в сфере автокомпонентов и сервиса. Уже занято 92% площади, количество регистраций превысило 10 000 человек. Деловая программа 2026 года включит стратегический форум ИМАФ (совместно с Ассоциацией европейского бизнеса), экспертную площадку АГОРА и MIMS Академию (совместно с инжиниринговым центром «Smart»). На сайте выставки mims.ru проходит голосование за лучшие бренды в рамках премии MIMS Automobility Awards.

Также организаторы объявили о запуске программы Premium Buyers Club для ключевых закупщиков, развитии партнёрской программы с отелями и ресторанами Петербурга, а также о специальных условиях для участников и гостей.

Выставка пройдёт с 25 по 28 августа 2026 года в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.