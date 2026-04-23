Сколько дилерских центров закрылось в России за год

Сергей Удалов: в России на январь 2026 года работают 4569 дилерских центров

Сеть дилерских центров в России продолжает расти, хотя и не так стремительно, как годом ранее. По данным исполнительного директора агентства « Автостат» Сергея Удалова, озвученным на форуме «ФинАвто-2026», на начало января 2026 года в стране насчитывалось 4569 официальных шоурумов.

Для сравнения, в январе 2025-го их было 4302. Получается, за прошедший год рынок в целом прирос на 267 точек. В реальности же динамика была куда активнее: открылось 1130 новых центров, но при этом 863 прекратили свою работу. Такой оборот говорит о серьёзной перестройке дилерской сети, когда одни игроки уходят, а другие, наоборот, расширяются.

Лидеры по количеству точек

По итогам 2025 года больше всего дилерских центров в России было у бренда Lada – 349. Второе место заняла сеть Xcite с 271 точкой, а третье – у китайской Chery, расположившейся в 223 шоурумах.