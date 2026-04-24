Бензин снова дорожает: на сколько выросли цены

Росстат: средняя цена на бензин в России выросла до 67,05 рубля за литр

Средние цены на топливо в России продолжили расти на прошлой неделе, с 13 по 20 апреля. По данным Росстата, литр бензина в среднем по стране подорожал на 14 копеек, достигнув отметки в 67,05 рубля. Дизельное топливо прибавило 8 копеек, и теперь его средняя стоимость составляет 78,02 рубля за литр.

Если смотреть по маркам, то АИ-92 стал дороже на 13 копеек (63,49 руб./л), а АИ-95 – на 14 копеек (68,93 руб./л). Сильнее всего подорожал бензин высшего октанового числа: АИ-98 прибавил сразу 25 копеек, и литр теперь обходится в среднем в 93,17 рубля.

Рост затронул подавляющее большинство регионов. В 73 субъектах РФ цены на бензин за неделю увеличились. Лидерами по подорожанию стали Республика Крым (+1,2%), Чеченская Республика (+1,1%) и Севастополь (+1%). Впрочем, нашлись и территории, где топливо, наоборот, немного подешевело. Снижение на 0,2% зафиксировано в Республике Тыва, Приморском крае и Магаданской области.

Динамика цен в крупнейших городах

В двух столицах ситуация была примерно одинаковой. И в Москве, и в Санкт-Петербурге средняя цена на бензин выросла на 0,2% за прошедшую неделю. При этом разброс цен на заправках внутри городов остаётся значительным.

В Москве самый дешёвый АИ-92 на наблюдаемых АЗС можно было найти за 62,09 рубля, а самый дорогой – за 65 рублей. Цены на АИ-95 колебались от 68,19 до 74,49 рубля за литр. Премиальный бензин АИ-98 и выше предлагался в диапазоне от 91,98 до 98,57 рубля.

В Санкт-Петербурге картина похожая: АИ-92 стоил от 63,29 до 65,07 рубля, АИ-95 – от 68,06 до 71,7 рубля. Стоимость литра АИ-98 и выше в Северной столице начиналась от 94,15 рубля и доходила до 98,45 рубля.