В Красноярском крае автобус влетел в дерево: пассажиры не были пристегнуты
В Красноярском крае произошло серьёзное дорожное происшествие с участием пассажирского автобуса. По информации Telegram-канала 112, машина врезалась в дерево в городе Железногорске.
За рулём в момент аварии находился 60-летний мужчина, который, как сообщается, не смог удержать управление при подъёме. Причём выяснилась одна деталь: кроме самого водителя, в салоне больше никто не был пристёгнут ремнями безопасности.
На опубликованных в Сети фотографиях видно, что автобус получил серьёзные повреждения. В результате столкновения травмы получили восемь человек. Прибывшие на место медики оказали помощь всем пострадавшим и отправили их в больницу.
Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют точные причины и все обстоятельства случившегося.
