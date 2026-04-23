В Красноярском крае автобус влетел в дерево: пассажиры не были пристегнуты

В Железногорске пассажиры автобуса пострадали в аварии с деревом

В Красноярском крае произошло серьёзное дорожное происшествие с участием пассажирского автобуса. По информации Telegram-канала 112, машина врезалась в дерево в городе Железногорске.

За рулём в момент аварии находился 60-летний мужчина, который, как сообщается, не смог удержать управление при подъёме. Причём выяснилась одна деталь: кроме самого водителя, в салоне больше никто не был пристёгнут ремнями безопасности.

На опубликованных в Сети фотографиях видно, что автобус получил серьёзные повреждения. В результате столкновения травмы получили восемь человек. Прибывшие на место медики оказали помощь всем пострадавшим и отправили их в больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют точные причины и все обстоятельства случившегося.