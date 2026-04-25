Популярный бренд: что известно о новом пикапе из Китая

Китайский Foton планирует выпустить в России гибридный пикап в 2026 году

Компания Foton намерена вывести на российский рынок гибридный пикап, сообщил бренд-директор Foton в АО «МБ РУС» (официальный дистрибьютор марки в России) Александр Паршутин. Речь идет о Foton Tunland серии V. Сейчас в РФ представлено две модели из этой линейки – V7 и V9.

Foton Tunland V9

Обе модели оснащаются дизельными 159-сильными двигателями, второй также доступен с 245-сильным бензиновым мотором. «Сейчас мы изучаем рынок и в ближайшее время планируем начать процедуру российской сертификации этой модели», – сказал Паршутин.

Он не исключил вероятность появления на рынке РФ электрического фургона и микроавтобуса Foton View. Сейчас активно изучается востребованность таких моделей в России, отметил Паршутин.

Интерьер Foton Tunland V9