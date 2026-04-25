Lada и Haval обгоняют рынок: сколько машин в среднем продаёт один дилер в России

Эксперт Мосеев раскрыл средние продажи на одного дилера за I квартал 2026 года

Сколько на самом деле автомобилей уходит с рук у одного дилера в России – эти цифры порой куда важнее общих объёмов рынка. Эксперт Олег Мосеев, опираясь на свежие данные « Автостат Инфо», подсчитал реальную загрузку дилерских сетей за первый квартал 2026-го.

Абсолютным лидером стала Lada: в среднем на одного дилера пришлось 183,6 проданной машины. Второе место неожиданно занял Haval City с показателем 174 автомобиля. Правда, тут есть нюанс: сети «Хавейла» специально разделили на две ветки – City и Pro, поэтому данные нельзя сравнивать напрямую. К слову, у Changan всё хитрее – там дилеры разных направлений ведут перекрёстные продажи, и выделить отдельно линейку UNI не получилось.

Внутри самого бренда Haval разброс получился диким. Если у City результат почти рекордный, то у Pro-сети картина совсем грустная – всего 75,9 единицы на точку. Почти в два с половиной раза ниже!

Третью строчку рейтинга с показателем 143,6 авто на дилера занял Chery / Tenet. А вот дальше уже идёт серьёзный провал. Belgee осилил 90,3 машины, Geely – 71,5, а Evolute – только 59,2. Tank, Hongqi, Voyah, Exeed и Jetour вообще уложились в диапазон от 55 до 45 единиц. Changan и Solaris замыкают первую половину списка с 40,8 и 38,6 соответственно.

Эксперт отмечает: для стабильной работы бренда нужно продавать не менее 600 машин на одного дилера в год, то есть около 150 за квартал. Так вот, по итогам первых трёх месяцев 2026-го эту планку взяли только Lada и Haval City. Chery / Tenet практически вплотную подобрался к ней, но всё же чуть-чуть не дотянул.