Хруст в коробке – приговор: как понять, что машина «молит о пощаде»

Автоэксперты назвали звуки, после которых машина с встанет насмерть

Тихий хруст или едва уловимый гул при переключении скоростей – это не просто неприятный звук, а крик вашей машины о помощи, пишет издание Pravda.Ru.

Эксперты Сбербанк Лизинга и профильные автоинструкторы предупреждают: игнорирование этих симптомов превратит автомобиль в неподвижную груду металла прямо на трассе.

Для владельцев авто с АКП первым звоночком служат рывки, толчки и задумчивость при нажатии на газ. В механике проблемы другие: скорости начинают вылетать или включаются с характерным скрежетом. Основные причины убийства трансмиссии одинаковы для всех – это агрессивная езда, перегрев и затягивание со сменой масла.

Даже на «необслуживаемых» японских коробках специалисты советуют обновлять жидкость каждые 60–80 тысяч километров. Иначе грязь и износ фрикционов приведут к дорогому ремонту.