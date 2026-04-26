Старый Dodge на максимальной «прокачке» — крутой проект из США

Армейский Dodge WC-53 1942 года превратили в супервнедорожник мощностью 717 л.с.

Тюнинг-компания Desert Power Wagons из Северной Каролины превратила военный Dodge WC-53 1942 года, автомобиль повышенной проходимости из семейства Weapons Carrier, во внедорожник с современной начинкой.

Надо сказать, это один из основных профилей компании – у них на сайте можно найти несколько подобных проектов, воспроизводимых по заказу. В данном случае под капот старичка Dodge WC-53 упал турбированный V8 6.2 Hellcat, развивающий 717 л.с. Это дело водрузили на новую стальную раму и дополнили полным приводом, понижающей передачей и суровой внедорожной подвеской. А также – новыми тормозными механизмами, внедорожными шинами 37" и лебедкой в переднем бампере.

Салон также подвергся тотальной ревизии: новые сиденья, мультимедиа и отделка из кожи и дерева. Проект получился недешевым – стоимость составила полмиллиона долларов, то есть около 37 млн рублей.

Напомним, оригинальный Dodge WC-53 являлся штабным автомобилем повышенной проходимости и выпускался в США с 1940 по 1945 год. Известно, что около двухсот таких машин попали по ленд-лизу в СССР.