Новый автобренд представит в России кроссоверы и флагманский седан

Автомарка Nio официально выйдет на российский рынок

Как сообщает Telegram-канал « Китайские автомобили», поставки премиальных машин Nio в нашу страну стартуют уже в текущем году. Дилеры на первом этапе готовят к продаже кроссоверы ES6 и ES8, а также флагманский седан ET9.

Позже в модельном ряду появится Nio ES9 – это самый крупный электрический кроссовер из Поднебесной.

Первая партия, по информации источника, придет в Россию в июле 2026 года в рамках параллельного импорта. Впрочем, уже к октябрю производитель рассчитывает завершить процедуру одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и перейти на официальные прямые поставки.