В России тысячи машин, для которых скоро не будет запчастей

Эксперт Паршиков назвал 5 марок авто, на которые сложнее всего достать запчасти

Сергей Паршиков, занимающий пост заместителя гендиректора по сервису в группе «Авилон», поделился любопытной статистикой. По его словам, целый ряд марок фактически оставил российских покупателей один на один с проблемами. В основном это бренды, чьи официальные дистрибьюторы либо просто свернули деятельность в РФ, либо канули в Лету. Эксперт назвал такие модели автомобилями-сиротами.

Возьмём, к примеру, Lifan. Российские продажи рухнули ещё в 2022-м, а сама компания обанкротилась двумя годами раньше. Затем последовала реорганизация бизнеса: госфонд Liangjiang Equity Investment Fund заграбастал себе 51% акций, а подразделение Geely Technology Group – оставшиеся 49%. Марку перекрестили в Lifan Technology и переключили на выпуск электрокаров для таксопарков и корпоративных клиентов.

Не лучше ситуация и у Zotye. Этот китайский бренд прекратил поставки в Россию ещё в 2021-м. На нашем рынке он отметился двумя кроссоверами – T600 и Coupa. Примечательно, что с октября 2020 года компания не реализовала в РФ ни единой машины.

Бренд Haima тоже пополнил список «сирот». Если верить статистике агентства « Автостат Инфо», в марте 2026 года марка не продала в стране ни одного автомобиля.

Продажи Brilliance остановились в 2021 году. К слову, ещё в 2020-м головная компания Brilliance Automotive Holdings была признана банкротом в Китае. В России этот бренд предлагал откровенно устаревшие бензиновые модели – V5 и H530. Понятно, что тягаться с более свежими конкурентами они просто не могли.

Не повезло и владельцам Hawtai. Китайский производитель свернул бизнес в РФ ещё в 2020-м. А процесс ликвидации местного юрлица – ООО «Хаотай Авто-Рус» – официально запустили только в 2025 году. До 2018-го машины Hawtai собирали на заводе Derways в Карачаево-Черкесии. Кроссовер Boliger делали на базе Hyundai Santa Fe, а седан B21 – на платформе Hyundai Sonata NF. Правда, ни одна из этих моделей так и не снискала популярности у российских водителей.