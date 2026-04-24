В Белоруссии повысили утильсбор: для чего это сделано?

В Беларуси увеличили утилизационный сбор на 7% для защиты автомобильного рынка

В Беларуси с сегодняшнего дня, 24 апреля 2026 года, подняли утильсбор на автомобили. Ставка выросла на 7 процентов.

Власти страны объясняют это решение необходимостью защитить внутренний автомобильный рынок. По сути, импортные машины теперь стали ощутимо дороже, особенно для тех, кто ввозит их из-за границы для перепродажи.

Повышение ударило не по всем одинаково – размер выплаты по-прежнему зависит от возраста и объёма двигателя транспортного средства. Чем мощнее мотор и старше машина, тем больше придётся заплатить.

Кстати, логика примерно та же, что и в России – стимулировать покупку новых авто местной сборки. В реальности же больше всего перемены затронут частных перегонщиков и небольшие компании, которые занимались параллельным импортом.

Причём подорожание коснулось не только легковушек, но и коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники. Для всех категорий ставка единая – плюс 7 процентов.

Важный нюанс: индексация не затронула автомобили, произведённые в странах Евразийского экономического союза. Для них условия остались прежними.