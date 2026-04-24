Названы машины, к которым сложнее всего найти запчасти: список из пяти марок

Lifan, Zotye, Haima, Brilliance и Hawtai доставят проблемы с запчастями

Сразу несколько китайских марок, когда-то активно продававшихся в нашей стране, оставили россиян без официальной поддержки и запчастей. Заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Сергей Паршиков назвал такие машины «автомобилями-сиротами». По его словам, проблема касается брендов, чьи официальные дистрибьюторы либо ушли с рынка полностью, либо просто прекратили существование как юридические лица.

Пожалуй, самый яркий пример – Lifan. Компания свернула продажи в России ещё в 2022-м, а банкротом её признали двумя годами раньше – в 2020-м. После реорганизации контрольный пакет (51%) отошёл государственному фонду Liangjiang Equity Investment Fund, а оставшиеся 49% забрало подразделение Geely Technology Group. С тех пор марку переименовали в Lifan Technology, полностью сменив профиль: теперь это электрокары для таксопарков и коммерческого сектора. Обычным владельцам старых Lifan рассчитывать на поддержку от производителя уже не приходится.

Чуть раньше – в 2021 году – поставки на российский рынок прекратила Zotye. В нашей стране были представлены всего две модели: кроссоверы T600 и Coupa. Примечательно, что с октября 2020 года компания не реализовала в РФ ни одного нового авто. Неудивительно, что найти на них запчасти сейчас – целая проблема.

Ещё один игрок, Haima, окончательно покинул Россию совсем недавно. Аналитическое агентство « Автостат Инфо» зафиксировало нулевые продажи марки в марте 2026 года. Хотя до этого момента машины ещё как-то встречались, теперь и эта страница перевёрнута.

Начиная с 2021-го в России перестали продаваться автомобили Brilliance. А ещё раньше, в 2020-м, их материнская компания Brilliance Automotive Holdings была признана банкротом в Китае. В РФ бренд предлагал откровенно устаревшие бензиновые модели – V5 и H530. На фоне современных конкурентов они выглядели архаично и не пользовались спросом. Теперь их владельцы мучаются с поиском кузовных деталей и мотора.

Наконец, Hawtai свёрнул бизнес в России ещё в 2020 году. Правда, процесс юридической ликвидации местного ООО «Хаотай Авто-Рус» запустили только в 2025-м. До 2018 года эти машины даже собирали в Карачаево-Черкесии на заводе Derways. Кроссовер Boliger копировал Hyundai Santa Fe, а седан B21 – Hyundai Sonata NF. Увы, ни одна из этих моделей не стала хитом на нашем рынке.