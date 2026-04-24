Простота обслуживания и надежность: преимущества новой версии пикапа Foton

Эксперт Блинов рассказал о перспективах новой версии пикапа Foton Tunland G7

Появление пикапа Foton Tunland G7 с бензиновым мотором и механической коробкой – это не прорыв на рынке, а скорее попытка расширить аудиторию за счёт нового предложения. Такую точку зрения высказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов в разговоре с агентством «Автостат».

Рекомендуем Развивайте личный бренд и бизнес с РБК Компании

По оценкам эксперта, в ближайшие 6-9 месяцев на эту версию может приходиться порядка 20-25% от всех продаж Tunland G7. Если предложение для корпоративных клиентов окажется привлекательным, а машины будут в наличии, доля способна вырасти до 30%. Впрочем, рассчитывать на взрывной рост не стоит – для всей линейки G7 новинка, скорее всего, добавит не более 10-15%, в лучшем случае – до 20%. Сдержанный прогноз Блинов объясняет в том числе общим спадом на российском рынке пикапов.

Ключевой нюанс – цена. Версия с бензиновым двигателем и механикой стоит 3,2 млн рублей, тогда как аналогичный G7 с автоматом – 3,25 млн. А дизельный вариант, между прочим, начинается от 2,9 млн рублей. Получается, никакого демпинга. Скорее, это просто более прагматичная и понятная для покупателя комплектация.

Кому же адресована новинка? Как поясняет Блинов, целевая аудитория здесь очевидна – малый и средний бизнес, строители и сервисные службы, монтажники, региональные автопарки, аграрный сектор, охранные структуры. Подходит она и частникам, которым нужен не статусный автомобиль, а инструмент для работы. Для таких людей механическая коробка вовсе не минус – наоборот, это плюс: проще и дешевле обслуживать, меньше страха перед эксплуатацией под нагрузкой, особенно в регионах. Кстати, сам дистрибьютор в рекламе напирает именно на простоту, надёжность и контроль.

Foton Tunland G7

Если смотреть на конкурентов, картина складывается довольно прозрачная. Снизу по цене и по своей сути G7 давят JAC T8 Pro и Sollers ST6/ST8. А повыше располагаются более комфортабельные и статусные модели: GWM KingKong Poer, GWM Poer, JAC T9, Changan Hunter Plus. На их фоне бензиновый Foton Tunland G7 с механикой оказывается как бы в середине – он мощнее самых дешёвых утилитарных машин, но заметно доступнее «легковых» пикапов на автомате. Сильная сторона новинки, по словам Блинова, – это баланс, вот только вход в сегмент всё равно не назвать дешёвым.

Напомним: Foton Tunland G7 с бензиновым двигателем 2,4литра, выдающим 211 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента, уже можно заказать у российских дилеров. Шестиступенчатая механика рассчитана на активную работу в городе и на бездорожье.