«Газпромнефть-СМ» присоединилась к международной акции «Диктант Победы»

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» выступила в качестве официальной площадки международной историко-патриотической акции «Диктант Победы».

Основной точкой проведения стал петербургский офис, тогда как сотрудники из Омска и Подмосковья участвовали в мероприятии в формате онлайн.

В 2026 году география проекта составила без малого 100 стран. Участникам предстояло за 45 минут ответить на 25 вопросов, составленных экспертами и утвержденных Российским историческим обществом. Тематика охватывала события Великой Отечественной войны, ее героев, вооружение и культурное наследие эпохи.

Акция была приурочена к памятным датам — 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения Георгия Жукова. Вопросы касались военных операций под предводительством маршала СССР и стратегических решений. В компании отмечают, что подобные инициативы способствуют сохранению исторического наследия и патриотическому воспитанию.

«Важно, что такие инициативы проходят одновременно в разных городах и странах. Это формирует общее пространство исторической памяти и делает участие в подобных проектах частью корпоративной культуры», – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Он также добавил, что «Диктант Победы» позволяет поддерживать интерес к истории и вовлекать разные поколения в ее осмысление.

«Диктант Победы» — ежегодная международная историко-просветительская акция. В этом году проект прошел уже в восьмой раз и объединил миллионы участников по всему миру.