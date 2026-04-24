Водителей предупредили об опасном свойстве летних шин

Эксперт Марков: летние шины твердеют и теряют сцепление при похолодании

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант», предупредил автомобилистов столичного региона о резком изменении поведения летней резины в холода.

Как пояснил специалист, обычные летние покрышки нормально работают, когда на улице примерно от +7°С. Но как только термометры падают к нулю – шины заметно твердеют, теряя привычную эластичность. Причём проблема возникает не только на льду.

«Сцепление ухудшается даже на сухом, но холодном асфальте. А на снегу или гололёде опасность растёт в разы: машина становится куда менее послушной, легко уходит в занос, и даже современные электронные системы стабилизации могут не спасти»,– отметил Марков.

Эксперт настоятельно рекомендует вообще отказаться от поездок на летней резине при низких плюсовых температурах. Особенно это касается дальних поездок.

Напомним: синоптики прогнозируют, что в пятницу, 24 апреля, и на выходных в регионе будет облачно и дождливо. Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха будет примерно на 4°С ниже климатической нормы. И, по всей видимости, до конца месяца тепла ждать не стоит.

Источник:  Известия
Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
24.04.2026 
