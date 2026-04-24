Как снижение ключевой ставки повлияет на автокредиты и цены на машины

Эксперт Мольков: от снижения ключевой ставки до 14,5% выиграет вторичный рынок

24 апреля 2026 года ЦБ РФ опустил ключевую ставку с 15 до 14,5%, и это уже восьмое подряд снижение. Для сравнения: на предыдущем заседании, 20 марта, ставку урезали с 15,5 до 15%.

Эксперты рассказали, как это решение отразится на автомобильной отрасли, кредитах и лизинге. В начале года сектор автокредитования переживал затишье, причем сезонное. Как рассказал Николай Филиппов из Объединенного кредитного бюро (ОКБ), ситуацию усугубило смещение спроса на конец 2025-го – тогда многие торопились купить машину до очередного повышения утильсбора.

По словам Филиппова, в январе-феврале темпы выдачи займов на авто были низкими из-за высоких ставок, удлинения сроков и роста сумм кредитов. Плюс с начала года банки потеряли право использовать собственные модели для оценки дохода заемщиков, что заметно снизило уровень одобрения заявок. К тому же дистрибьюторы стали скупее на субсидирование ставок по новым автомобилям, а цены из-за НДС и утильсбора продолжили расти.

В общем, автомобиль остается дорогим удовольствием – и в покупке, и в содержании. На тот момент снижение ставки было недостаточным, чтобы серьезно простимулировать спрос, отметил эксперт.

С приходом весны картина начала меняться

Филиппов связывает оживление на рынке с сезонным фактором и массовым окончанием сроков банковских вкладов. Россияне на фоне снижения «ключа» все чаще выбирают реальные активы, вкладывая сбережения в автомобиль. «Эта тенденция может стать определяющей на протяжении всего 2026 года», – уверен он.

В «Авилоне» же, напротив, ждали, что ставку оставят без изменений. Директор по маркетингу холдинга Юрий Блинов указывал, что инфляционные и внешние риски никуда не делись. Покупатели, по его словам, продолжат откладывать решение, а дилеры – манипулировать скидками и субсидиями.

Интрига не в 0,5 пункта, а в сигнале, говорил Блинов. Сохранение – про затяжную осторожность. Снижение – про аккуратный старт разворота. Но чуда за один день ждать не стоит, считает Блинов. Он напомнил, что авторынок крайне чувствителен к доходам, одобряемости кредитов и общей уверенности граждан в завтрашнем дне.

Николай Алексеев из «Интерлизинга» назвал снижение до 14,5% самым вероятным сценарием. По его словам, резких подвижек ждать не стоит, но подтверждение тренда на смягчение политики – факт важный. Регулятор, как полагает Алексеев, будет ориентироваться на мартовскую инфляцию в 5,9% и временное укрепление рубля, хотя сдерживают его высокие инфляционные ожидания и рост зарплат.

Чего ждать от автокредитов и лизинга

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов предупреждает: снижение ставки до 14,5% – эффект отложенный и ограниченный. Взрывного роста продаж не будет, да и ставки по кредитам поползут вниз лишь через несколько месяцев. Оживление в кредитовании возможно не раньше второго полугодия, а автомобили доступнее не станут. Цены на них продолжат толкать вверх утильсбор, курсы валют и инфляция.

Снижение ставки - это не включение зеленого света, а смена сигнала с «красного» на «желтый». Движение начнется, но с осторожностью, считает Баранов. Для покупателей новых машин изменения почти незаметны, а вот сегмент автомобилей с пробегом может почувствовать эффект сильнее, хотя и там активность вероятна лишь во второй половине года, полагает он.

Дмитрий Мольков из ГК «Автодом» подтверждает: снижение ставки позитивно скажется на доступности кредитования, особенно в сфере параллельного импорта и машин с пробегом – там, где нет субсидированных ставок от производителей. В «Интерлизинге» добавляют, что для бизнеса это означает постепенное удешевление ежемесячных платежей, что критично для коммерческого транспорта и спецтехники.

Что будет дальше

Баранов считает, что снижение будет плавным, но эффект почти съест рост цен на автомобили. Невозможно поймать идеальный момент с минимальной ставкой и ценами, полагает он. Ставки снижаются медленнее, чем дорожают машины. В «Интерлизинге» считают, что при сохранении динамики цен и стабильных бюджетных доходах к концу года ставка может опуститься до 11-13%. Правда, это возможно только при условии, что потребительский спрос не перегреет экономику, а геополитика останется спокойной. Если же проинфляционные риски усилятся, регулятор может зафиксировать ставку на более высоком уровне.