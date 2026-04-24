Ford открыл предзаказы на самый мощный Мустанг: подробности о машине

Ford Mustang Dark Horse SC с 795-сильным V8 поступит в продажу летом 2026 года

Компания Ford запустила прием предварительных заказов на новое купе – Ford Mustang Dark Horse SC, и первые экземпляры доберутся до владельцев уже этим летом.

В основе этой версии лежит форсированный 5,2-литровый V8 ручной сборки. Благодаря механическому нагнетателю он развивает 795 лошадиных сил и 895 Нм крутящего момента. По факту, это самая мощная заводская модификация Dark Horse, которую когда-либо выпускал автопроизводитель.

С такой отдачей пришлось серьезно переработать шасси. Машина получила трековую систему контроля тяги Variable Traction Control и адаптивные амортизаторы MagneRide актуального поколения. Плюс ко всему, инженеры изменили аэродинамику кузова и доработали систему охлаждения, чтобы силовой агрегат не перегревался даже в жестких гоночных режимах.

Для тех, кто хочет выжать из автомобиля максимум на кольце, предлагается опциональный Track Pack. К слову, он здорово облегчает машину: с завода ставят 20-дюймовые карбоновые диски, демонтируют задний ряд кресел, а в качестве резины идут шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Тормозная система тут тоже соответствующая – карбон-керамические механизмы от Brembo. Всё это в совокупности должно серьезно улучшить управляемость.

В итоге новая версия Dark Horse SC позиционируется как самый экстремальный и треково-ориентированный вариант платформы Mustang во всей нынешней линейке.