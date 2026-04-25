Посмотрите на редчайший Мерседес из эпохи расцвета марки за 40 млн рублей

Купе Boschert B300 Gullwing продали на аукционе RM Sotheby's за 40,1 млн рублей

Немецкий инженер Хартмут Бошерт решил соединить, казалось бы, несоединимое – взял за основу купе Mercedes-Benz 300 CE (линейка W124/C124) и превратил его в копию духа легендарного 300 SL Gullwing 1950-х. Результат – Boschert B300 Gullwing, единственный в мире автомобиль с дверями типа «крыло чайки» на базе E-Class. В 2023 году на аукционе RM Sotheby's в Мюнхене за эту машину отдали 455 000 евро.

Исходный 300 CE – это рядная «шестерка» M103 объёмом 3,0 литра, выдающая 185 л.с. С таким мотором купе разгонялось до 97 км/ч за 7,5 секунды, а максимум составлял 225 км/ч. Поздние версии с 24-клапанной головкой подняли мощность до 217 л.с. и крутящий момент до 265 Нм. Но Бошерт пошёл куда дальше: оснастил двигатель спаренными турбинами Garrett, снял 283 л.с. и 298 Нм. Разгон до 100 км/ч сократился до менее чем 6 секунд, а максималка взлетела до 266 км/ч – для конца 80-х цифры просто бешеные.

Внешне творение завораживает. Кузов выкрашен в редчайший Bornite Metallic (код 481 – фиолетовый металлик). Передок перекочевал с модели R129 SL, чтобы пропорции выглядели гармонично. Средние стойки сдвинули вперёд на целых 25 см, а пороги основательно усилили, чтобы несущие двери-крылья открывали доступ не только к водителю, но и к задним пассажирам. И да, на решётке радиатора вместо трёхлучевой звезды красуется логотип «Boschert».

В салоне – настоящий взрыв роскоши 80-х. Сиденья тоже достались от R129 SL и перешиты в двухцветную фиолетовую кожу. Ею же отделали приборную панель, консоль и руль – контрастируют только вставки под дерево.

Дебют автомобиля случился на автосалоне во Франкфурте в 1989 году, и цена в 186 000 немецких марок (тогда это около 95 000 долларов) знатно шокировала публику. Тем не менее, заказы посыпались сразу. Бошерт планировал выпустить 300 экземпляров, чтобы соединить элегантность 50-х с динамикой 80-х. Но построили всего 11 машин. И только этот экземпляр получил те самые культовые двери, собранные лично Хартмутом. До аукциона 2023 года машина целых 18 лет принадлежала одному владельцу, что делает её ультра-редким артефактом.

Boschert B300 Gullwing – это мост между эпохами. Дань уважения иконе Mercedes, переосмысленная через призму тюнинга. Производительность здесь сплавлена с абсолютной эксклюзивностью, и даже спустя 37 лет этот автомобиль остаётся загадкой – мало кто его видел, но каждый, кому посчастливилось, запоминает навсегда.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото: RM Sotheby's
25.04.2026 
