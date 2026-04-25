Новый доступный и надежный кроссовер Toyota привезли в Россию с приятными ценами

Новый Toyota Yaris Cross продают в России с ценами от 1,34 млн рублей

Не так давно на российском рынке появилась возможность купить компактный кроссовер Toyota Yaris Cross. Машина построена на платформе одноимённого хэтчбека, а приезжает к нам преимущественно из Японии – и, как несложно догадаться, в праворульном исполнении. Приобрести её можно как сразу из наличия, так и под заказ, причём цены стартуют от 1 340 000 рублей.

Toyota Yaris Cross

Интересно, что на фоне официальных конкурентов этот Yaris выглядит настоящим бюджетником. К примеру, за Tenet T4 просят как минимум 2 039 000 рублей. А Belgee X50+, который начали продавать всего месяц назад, и вовсе стоит от 2 319 990 рублей.

Дешевле всего можно заказать машину во Владивостоке. Там за 1 340 000 рублей предлагают привезти праворульный кроссовер в комплектации Z: в неё входят однозонный климат, мультируль, электронный «ручник» с AutoHold, сиденья с эко-кожей, мультимедиа с сенсорным экраном и навигацией, подогрев передних кресел, круиз-контроль и камера заднего вида с парктрониками.

Ещё три владивостокские компании оценили доставку аналогичного автомобиля в диапазоне от 1 400 000 до 1 750 000 рублей. В Находке за такой кроссовер просят минимум 1 980 000, причём там доступны разные расцветки: чисто чёрный, полностью белый или двухцветные варианты (чёрно-белый и бежево-чёрный).

В Уссурийске мини-кроссовер обойдётся в 2 179 153 рубля – это цена, зафиксированная по курсу на день публикации объявления. А вот в Хабаровске его оценили уже в 2 780 000. Правда, хабаровский вариант принципиально отличается: под капотом стоит гибридная установка на базе 1,5-литрового турбомотора и вариатора e-CVT со встроенным электродвигателем.

Интерьер Toyota Yaris Cross

Остальные машины, выставленные на продажу, довольствуются обычным ДВС – тем же 1,5-литровым «атмосферником» на 120 сил, который работает в паре с вариатором Direct Shift и передним приводом.

Кстати, в наличии на крупных классифайдах сейчас числится минимум три новых Toyota Yaris Cross, и все – праворульные. Самый доступный стоит 2 288 000 рублей (золотистый, Владивосток). В Благовещенске двухцветный экземпляр продают за 2 390 000. А самый дорогой – белый кроссовер из подмосковных Мытищ: за него хотят 2 990 000 рублей.