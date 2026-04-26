1184 лошади под капотом: итальянцы готовят новый технологичный Lamborghini

Начались дорожные тесты прототипа Lamborghini Revuelto SV

Итальянский производитель суперкаров вывел на дороги засекреченный прототип – это будущая версия Lamborghini Revuelto SV, и судя по всему, она станет настоящим монстром.

Машину укрыли тонкой плёнкой. Впрочем, такие меры маскировки вряд ли скрывают что-то принципиально новое – изменения, скорее, косметические. Главная интрига в другом: на кузове красуется намёк на возвращение легендарного шильдика Super Veloce. А это значит, что суперкар серьёзно прибавит в мощности.

Ожидается, что новинка не откажется от гибридной схемы. Напомним, обычный Revuelto уже оснащается комбинацией из 6,5-литрового V12 и трёх электромоторов, что в сумме выдаёт 1001 л.с. Но SV-версию, по слухам, прокачают сильно. Эксперты прочат ей отдачу около 1184 л.с. – серьёзный прыжок вверх.

Рекордная мощность явно заставила инженеров пересмотреть аэродинамику. У прототипа уже заметили новый передний бампер с массивным сплиттером, изменённые опорные балки и треугольные воздухозаборники. Кроме того, машина, скорее всего, получила облегчённые колёса. За передними арками появились боковые плавники, а на корме установили крупное антикрыло. Под ним – свежие вентиляционные отверстия и необычные выхлопные трубы.

Внутри, как полагают, серьёзных перемен не будет. Салон, скорее всего, останется таким же, как у стандартного Revuelto. Но вот чтобы хоть как-то компенсировать лишний вес от гибридной системы, производитель может поставить туда более лёгкие кресла.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
26.04.2026 
