Российские автосалоны скоро посетит новый семейный кроссовер Volkswagen

Первые Volkswagen ID. Era 9X появятся в российских шоурумах в июле 2026 года

Уже в ближайшие месяцы в России появится возможность купить огромный гибридный кроссовер Volkswagen ID. Era 9X. Привозить новинку будет дилерская сеть «Рольф» – по параллельному импорту, разумеется. В компании подтвердили, что первые экземпляры доберутся до шоурумов в июне или июле 2026 года.

Машину разрабатывали совместно с SAIC – она ориентирована исключительно на китайский рынок. Там её главными противниками считают Li Auto L9, Aito M9 и Lynk & Co 900. Заказы в КНР стартовали в марте, цены стартуют от 329 800 юаней (это примерно 3,87 млн рублей). Сколько попросят за этот Volkswagen у нас, пока не объявлено.

Что касается технической стороны – под капотом гибридная установка. Два электромотора плюс 1,5-литровый бензиновый двигатель, который работает как генератор. Для Китая доступны две версии: на 496 и 510 лошадиных сил. Причём общий запас хода впечатляет – от 1611 до 1651 км в зависимости от модификации.

Внешне ID. Era 9X сильно напоминает недавно представленный ID. Unyx 08. Внутри – салон с раскладкой 2+2+2, то есть на шесть мест. Одна из необычных деталей интерьера: дисплей, встроенный прямо в потолок.

Источник:  Autonews.ru
Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
26.04.2026 
