Неубиваемые агрегаты, рама и кузов — легенда за сущие копейки

Chevrolet Tahoe 1997 года в хорошем состоянии продают за 1 млн рублей

В Красноярске на продажу выставили внедорожник Chevrolet Tahoe 1997 года выпуска.

Темно-синий монстр провернул Землю на 400 тысяч километров, но пребывает в «хорошем для своих лет» состоянии. Под капотом – классический Big Block: V8, 5,7 литра объема, 254 л.с. и 447 Нм. Этот мотор, имеющий славу супернадежного, работает в паре с 4-ступенчатой АКП, передающей крутящий момент на обе оси. Американская внедорожная классика исполинских размеров (длина кузова 5052 мм) не участвовала в ДТП и не имеет проблем с документами.

Приятный базовый минимум: синий кожаный салон (в цвет кузова), аудиосистема на 6 динамиков, противоугонка, все электростеклоподъемники, кондиционер, внедорожная резина на 15-х дисках. Если сразу иметь второй миллион на бензин, можно брать не задумываясь.