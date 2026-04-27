Toyota отметилась новым рекордом на мировом авторынке

ТАСС: Toyota в 2025 году продала рекордные 10,47 млн автомобилей

Toyota в 2025-м показала неожиданный, но уверенный взлёт: глобальные продажи достигли отметки в 10,47 миллиона автомобилей.

По данным японских аналитиков, компании удалось выйти на этот рекорд вопреки серьёзным препятствиям. В частности, больно ударили по бизнесу торговые пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа. Для Японии автомобильный сектор оказался под особым давлением – тарифы задели его сильнее многих других отраслей.

И всё же результат превзошёл ожидания: 10,47 млн – это абсолютный исторический максимум для японского гиганта. Ни санкционная риторика, ни торговая напряжённость не помешали сохранить динамику, хотя на старте года прогнозы были куда скромнее.