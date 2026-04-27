Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В РФ появились в продаже новые Skoda Kodiaq по...
Легендарный семейный кроссовер Skoda снова можно купить в РФ: цена удивит

В РФ появились в продаже новые Skoda Kodiaq по цене от 5,15 млн рублей

Новый Skoda Kodiaq второго поколения добрался до российских дилеров – правда, неофициально. Машины везут из Казахстана и ОАЭ, и за удовольствие приходится платить совсем не по-чешски. На классифайдах цены стартуют почти с 5,2 миллиона рублей.

Самый доступный вариант нашелся в Казани. Там за 5 148 000 рублей предлагают кроссовер из ОАЭ «под ключ» с полным пакетом документов. Продавец не раскрыл комплектацию, но по фото видно: тканевые сиденья, цифровая панель приборов, здоровенный сенсорный экран мультимедиа, двухзонный климат, мультируль с перфорированной кожей, камера заднего вида и электрорегулировка кресла водителя с памятью. Под капотом – 1,5-литровый турбомотор на 150 сил, работающий в паре с семиступенчатым роботом DSG. Привод – передний.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Заметно интереснее выглядит предложение из Оренбурга. Там за 5,5 миллиона рублей продают Skoda Kodiaq в исполнении Selection Plus, причем продавец честно предупреждает: в цену уже заложен коммерческий утильсбор в 2 210 000 рублей. Зато оснащение богатое: черно-коричневый кожаный салон, электрорегулировки обоих передних кресел, премиальная акустика Canton, камера кругового обзора, подогрев руля, вентиляция передних сидений и проекционный HUD-дисплей. Мотор – 2,0-литровый на 190 сил, тоже с DSG, но уже с полным приводом.

В столицах цены еще выше. В Москве и Санкт-Петербурге аналогичный полноприводный 190-сильный Kodiaq чешской сборки стоит минимум 5 800 000 рублей. А если посмотреть предложения в Нижнем Новгороде, Тюмени, Самаре, Екатеринбурге, Набережных Челнах и других городах, то прайс почти везде переваливает за 6 млн рублей.

Рекомендуем
Для сравнения: в самом Казахстане, откуда везут большую часть этих машин, ситуация кардинально другая. По официальному прайсу, базовая версия с тем же 190-сильным мотором и полным приводом стоит 16 791 600 тенге – это примерно 2,74 млн рублей. Топовая – 20 990 000 тенге, или 3,4 млн по текущему курсу. Разница с российскими ценами – почти в два раза, и главная причина, конечно, в утильсборе.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Ушакова Ирина
27.04.2026
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
27.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-9